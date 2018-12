Les dividendes d'une gestion saine

La Banque africaine de développement (BAD) a octroyé 56 milliards de Fcfa dans le cadre d'un projet de développement sur le corridor Lomé-Cinkasse-Ouagadougou. Le programme prévoit également la construction d’équipement favorisant le commerce dans la région.

Grâce à cet appui, le tronçon Atakpamé-Nyamassila, via Anié (54km), a été réhabilité. 48 hangars ont été construits au marché d’Anié (l’un des plus grands de la sous-région). Des pistes rurales ont été tracées, des ponts installés et le programme a également permis d’étendre le nombre de bâtiments scolaire.

Le programme a une vocation économique et sociale.

Les autorités togolaises ont mené à bien le projet dans les délais et chose assez rare pour être signalé, il reste un reliquat que les pouvoirs publics souhaitent utiliser pour des actions prioritaires.

La BAD a donné son accord pour l’utilisation des fonds en matière de formation aux métiers de l’agriculture. En outre, les liquidités permettront la réhabilitation du pont d’Amoutchou (12km d’Atakpamé) en très mauvais état.