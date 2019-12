Les économies africaines demeurent fragiles

La Banque africaine de développement (BAD) a lancé il y a un an un outil d’évaluation de la résilience et de la fragilité des pays (CRFA pour Country resilience and fragility Assessment).

L’objectif est de remédier à la fragilité et à renforcer la résilience en Afrique en réalisant un diagnostic précis des situations de fragilité auxquelles sont confrontés les pays.

Pour l’ensemble de la communauté des partenaires au développement, la création d’un nouvel outil d’évaluation de la fragilité et de la résilience représente une contribution à l’effort de recherche d’une plus grande efficacité dans les interventions de la Banque, expliquent les responsables de lac BAD.

Les comptables nationaux réunis lundi à Lomé

L’institution forme depuis lundi à Lomé des comptables nationaux issus de trente pays africains aux techniques du CRFA.

‘Cette réunion est le premier jalon dans les efforts pour comprendre, faire le suivi et lutter durablement contre la fragilité des Etats’, explique Georges Bohoussou, responsable pays à la BAD.