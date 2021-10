Mobilisation des institutions financières

Un consortium d'institutions financières européennes de développement (EDFIs) mené par Proparco a annoncé dans un communiqué un prêt senior de 60 millions de dollars pour soutenir le programme de liquidité du Groupe Ecobank en faveur de ses filiales.

Dans le cadre de l'initiative française Choose Africa Resilience, cette facilité soutiendra les opérations des clients du groupe panafricain. Elle devrait aider les clients à faire face aux effets de la pandémie.

En réponse à la crise sanitaire, Proparco a accordé un nouveau prêt de 35 millions de dollars à Ecobank.

Proparco a également syndiqué les contributions du norvégien Norfund (15 millions de dollars) et de l'allemand DEG (10 millions de dollars), soit une enveloppe totale de 60 millions.

Le prêt de Proparco s'inscrit dans le cadre du programme français ‘Choose Africa Resilience’, une enveloppe de 1 milliard d'euros destinée à soutenir les PME touchées par la crise du COVID-19.

Plus de 600 millions d'euros ont déjà été engagés depuis le lancement du programme en novembre 2020.

Filiale du groupe Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen- Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation…

Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe Ecobank, a son siège au Togo.