Moratoire d'un an sur la dette

Pour aider les pays les plus pauvres à faire face à la pandémie du coronavirus qui endeuille la planète, les pays du G20 ont pris mercredi la décision inédite de suspendre pour un an les remboursements de leur dette, peu après que le président Trump a décidé de couper les vivres à l'OMS.

"Nous avons eu un engagement clair, par le biais des organisations internationales, le FMI et la Banque mondiale", a déclaré lors d'une conférence presse virtuelle le ministre saoudien des Finances, Mohammed al-Jadaan, à l'issue d'une réunion en visio-conférence du club des vingt pays les plus riches du monde.

"Cette suspension de la dette (...) signifie que les pays pauvres n'ont pas besoin de s'inquiéter de faire face à leurs échéances au cours des douze prochains mois", a-t-il dit, ajoutant que la suspension était effective "immédiatement".

'C’est une initiative puissante (...) qui contribuera beaucoup à protéger la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes les plus vulnérables », ont réagi dans un communiqué commun Kristalina Georgieva et David Malpass, respectivement directrice générale du Fonds monétaire international et président de la Banque mondiale

Les deux institutions de Washington 'agiront rapidement pour répondre à la demande du G20 de soutenir cette action en travaillant étroitement avec ces pays', ont-ils ajouté.

Le FMI et la Banque mondiale défendaient cette idée depuis plusieurs semaines. Et le Fonds avait, lui, approuvé lundi un moratoire sur les remboursements de dette pour 25 pays, la plupart situés en Afrique.

Cette décision devrait bénéficier directement au Togo. Une pause qui sera la bienvenue au moment où ce pays doit faire face à la gestion de la crise sanitaire, économique et sociale.