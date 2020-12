Note d'optimisme

La dernière session du Conseil National du Crédit (CNC) s'est tenue jeudi en vidéoconférence sous la présidence du ministre de l’économie et des Finances, Sani Yaya et en présence de Kossi Ténou, le directeur national de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

‘Depuis environ neuf mois, nous traversons une crise sanitaire qui s'est traduite par un fort ralentissement de l'activité économique, surtout dans les secteurs tertiaire et secondaire. Toutefois, la mise en œuvre des mesures ciblées prises par les autorités sous-régionales et nationales a permis d'atténuer les effets de cette pandémie sur les activités économiques’, a indiqué le ministre.

Pour 2020, l'activité économique devrait progresser de 0,7%, contre une prévision initiale de 5,5%. Cette croissance serait portée par certaines branches d'activité qui se sont montrées résilientes, en particulier l’agriculture, les industries extractives, les services, notamment.

Le cadre macroéconomique demeure stable avec un taux d'inflation contenu à 1,6% et un taux d'endettement maîtrisé à 58% du PIB au 30 septembre.

L'activité économique devrait s'accélérer pour permettre l'atteinte d'une croissance de 4,7% en 2021.

‘Malgré l'environnement difficile lié à la Covid-19, la situation du financement de l'économie s'est légèrement améliorée, avec une baisse des taux d'intérêt débiteurs et une maîtrise du risque de crédit, en relation avec les mesures prises par la Banque Centrale, s’est félicité M. Yaya.

Le CNC est un observatoire des évolutions économiques du Togo qui se réunit quatre fois par an. Il rassemble les représentants du secteurs bancaires et de la micro finance, ceux du ministère de l’Economie et des Finances et de la BCEAO.