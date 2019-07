Optimiser la gestion des investissements publics

Lancé en octobre 2018, le Projet d’appui à la gouvernance économique (Page) est doté d’une enveloppe de 20 millions de dollars. Cette initiative est financée par la Banque mondiale et l’Union européenne.

L’objectif est d’aider le Togo à relever des défis importants sur le plan de la gouvernance économique et de la gestion des finances publiques.

Il s’agit de renforcer la gestion des investissements publics, la mobilisation des recettes intérieures, la redevabilité de l’Etat et les mécanismes de suivi pour améliorer la qualité des services dans les secteurs prioritaires de l’éducation, de la santé et de l’adduction d’eau en milieu urbain.

Quelques mois après son lancement, la BM jugent les débuts encourageants.

‘Je voudrais réaffirmer ma satisfaction et mes encouragements au regard des avancées réalisées au cours des derniers mois’, a déclaré jeudi Awa Cissé Wagué, la représentante de la Banque à Lomé.

Le Page sera clos en octobre 2022.

Le portefeuille de la Banque mondiale au Togo comprend 16 opérations en cours d’exécution pour un montant total de 367,4 millions de dollars, soit plus de 200 milliards de francs CFA, dont 45 % sont des dons.

Les interventions en cours portent sur plusieurs secteurs : enseignement de base, enseignement supérieur, santé, agriculture, environnement, énergie et mines, télécommunications, développement à la base et protection sociale, emploi des jeunes, commerce et logistique et gouvernance.