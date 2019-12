Le Togo a signé le 18 décembre un premier emprunt sur le marché international.

Cette opération s'inscrit dans une stratégie de reprofilage de certaines dettes domestiques contractées à des taux plus élevés et pour des maturités plus courtes.

L'opération sera réalisée par phases successives, en fonction des conditions de marché, notamment financières, souligne le communiqué du ministère de l’Economie et des Finances publié vendredi.

Ce premier financement privé international, assuré à 100% par l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique (ACA), porte sur une durée de 10 ans et bénéficie d'un coût global inférieur à 5% par an.

Cet appel au marché international respecte les engagements pris par le Togo dans le cadre de son programme avec le FMI.

Le Togo a été conseillé par Lazard Frères.