Près de 50% du budget affecté aux secteurs sociaux

Les députés ont adopté dans la nuit à l'unanimité le budget 2020.

La loi de finances s’appuie sur les orientations de la politique économique et sociale gouvernementale et sur le cadrage macro-budgétaire cohérent avec le programme triennal soutenu par le FMI.

‘Malgré l’environnement économique mondial défavorable, marqué par des incertitudes liées au ralentissement de l’activité économique dans les pays avancés, le gouvernement, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, met en œuvre une politique budgétaire prudente, cohérente, réaliste et axée sur une performance accrue dans la collecte des ressources budgétaires fiscales et non fiscales et sur la satisfaction des besoins sociaux de nos populations’, a déclaré Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances, à l’issue du vote.

Le budget 2020 prend en compte les grandes orientations comme le le financement de l’investissement à hauteur de 23 % des ressources budgétaires, la prise en compte de la dimension sociale de la politique du gouvernement. 46,8% des ressources budgétaires seront affectées aux secteurs sociaux : santé, éducation, agriculture électrification rurale …

Le secteur de la santé obtient 41% d’évolution avec, notamment, la construction et la réhabilitation de centres de santé.

Le budget prévoit également l’augmentation du pouvoir d’achat des travailleurs ainsi que des retraités par la revalorisation de la valeur indiciaire. Il y aura des recrutements dans l’éducation, l’agriculture ou la santé.

Afin de permettre la réussite du plan national de développement, des dispositions fiscales permettront aux entreprises d’être plus dynamiques. Un dispositif susceptible d’attirer l’investissement privé.

La loi de finances, gestion 2020, s’équilibre en ressources et en charges à 1.466,2 milliards de FCFA contre 1.430,1 milliards de francs CFA, soit une progression de 2,5 %.

‘En votant la présente loi de finances, vous donnez au gouvernement les moyens de son action. Je voudrais vous rassurer que ces moyens seront rationnellement utilisés dans le respect des procédures budgétaires en matière d’exécution des dépenses, afin d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé’, a déclaré Sani Yaya.