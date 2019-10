Rendez-vous à Paris le 10 octobre

L'édition d'automne 2019 de la réunion des ministres de la Zone franc (RMZF) se tiendra à Paris au ministère de l'Économie et des Finances les 10 et 11 octobre prochains.

Traditionnellement, les rencontres de la Zone franc permettent aux ministres des Finances, gouverneurs des banques centrales et présidents des institutions régionales de se retrouver et d'évoquer ensemble les sujets d'actualité économique et financière de la zone ainsi que les avancées des travaux de moyen et long terme.

Le ministre togolais de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, devrait participer à la rencontre.

La Zone franc rassemble la France, quatorze États d'Afrique sub-saharienne : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte-d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo (en Afrique de l'Ouest), le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad (en Afrique centrale), et les Comores.