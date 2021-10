Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Ousmane Diagana, est attendu à Lomé du 27 au 31 octobre. Un déplacement qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre la BM et le Togo.

M. Diagana s’entretiendra avec Faure Essozimna Gnassingbe ainsi qu’avec des membres du gouvernement sur les grandes priorités de développement et sur l’appui de la Banque pour leur mise en œuvre.

Il rencontrera également des représentants de la société civile, du secteur privé, et des jeunes.

Pour apprécier l’évolution de certains des projets financés par la BM, le vice-président se rendra sur le terrain pour voir quelques réalisations et échanger avec des bénéficiaires.

La Banque mondiale est déterminée à soutenir une reprise résiliente dans ses pays membres suite à la crise du Covid.

Ousmane Diagana a pris ses fonctions en juillet 2020.

De nationalité mauritanienne, M. Diagana est entré à la Banque mondiale en 1992 et a plus de 25 ans d'expérience à son actif dans le développement.

Il dirige les activités stratégiques, analytiques, opérationnelles et intellectuelles menées par la Banque dans ces deux régions.

Il a occupé divers postes techniques et de direction au sein de l’institution, dont notamment celui de directeur des opérations pour le Mali, le Niger, le Tchad et la Guinée, ainsi que pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Bénin et le Togo.