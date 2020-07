La lutte contre la corruption dans la gestion publique est à la fois une jauge et un vecteur de la bonne gouvernance économique et financière des États.

Elle est désormais au cœur de l’action publique. C’est ainsi que les contrats de la commande publique, au regard de leur caractère central dans les politiques d’investissement public et donc de développement, sont innervés par l’exigence du respect des normes d’éthique et de déontologie dans le but de réduire les risques de corruption.

Le Centre de droit public de l’université de Lomé et l’Autorité de régulation des marchés publics organiseront le 8 décembre 2020 un colloque international consacré à la lutte contre la corruption et au respect de l’éthique dans la commande publique.

Les participants, experts de ces questions, peuvent soumettre leur communication aux organisateurs jusqu’au 20 octobre par mail (claudeWella (at) gmail.com)

Une fois sélectionnés, ils pourront intervenir pendant la conférence.