Ecobank, dont le siège se trouve à Lomé, a remporté, le Prix Euromoney de la meilleure banque africaine en matière de responsabilité sociétale d’entreprise.

Euromoney salue également l’impact effectif en matière sociale et environnementale en Afrique.

La responsabilité citoyenne d’Ecobank se focalise principalement sur les trois domaines que sont la santé, l'éducation et l'inclusion financière.

Euromoney couvre les marchés bancaires mondiaux, la macroéconomie et les marchés de capitaux, y compris la dette et les actions. Le magazine et le site sont publiés à Londres.