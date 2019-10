Sani Yaya s'entretient avec le VP de la Banque mondiale

Actuellement à Washington où il participe aux Assemblées d’automne du FMI et la la Banque mondiale, le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a rencontré jeudi Hafez Ghanem, le vice-président de la BM pour la région Afrique.

La discussion a tourné autour des performances économiques du Togo, de l’appui budgétaire, de la revue du portefeuille et de l’opération de réprofilage de la dette.

M. Yaya avait à ses côtés Demba Tignokpa, la ministre de la Planification.

Le portefeuille de la Banque mondiale au Togo est de l’ordre de 400 millions de dollars.

Les interventions en cours portent sur plusieurs secteurs : enseignement de base, enseignement supérieur, santé, agriculture, environnement, énergie et mines, télécommunications, développement à la base et protection sociale, emploi des jeunes, commerce et logistique et gouvernance.

Hafez Ghanem s’était entretenu avec le président Faure Gnassingbé fin septembre à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.