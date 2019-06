Tout est fait dans la légalité

Le syndicat des employés et cadres de banques, des établissements financiers et des assurances du Togo (SYNBANK) appelle à la grève les 25, 26 et 27 juin prochains.

Il exige la démission de deux dirigeants du groupe d’assurances NSIA qui exerceraient sans permis de travail et la réintégration de 9 employés abusivement licenciés.

NSIA s’est exprimé mercredi en assurant que le Groupe travaillait dans la plus tricte légalité.

‘Tout se fait dans la conformité et la bonne gouvernance, dans le respect des lois et règlements nationaux et dispositions supranationales', indiquent les responsables de la compagnie d’assurance.

'Aucun dirigeant de NSIA ne saurait exercer un mandat salarié sans avoir été dûment agréé par l’autorité de tutelle (ministère de l’Economie et des Finances) après avis conforme de la commission régionale de contrôle des assurances', indique le communiqué de la société.

Cette mise au point sera-t-elle suffisante pour calmer SYNBANK ?