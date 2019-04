Tout savoir sur les émissions de titres publics du Togo

Mélange de bons du Trésor et d'obligations

L’Agence UMOA-Titres vient de publier le calendrier provisoire des émissions de titres publics pour le deuxième trimestre 2019.

Ce programme fait état d’un montant de 773 milliards qu’il est prévu de lever par voie d’adjudication, réparti en bons du Trésor (403 milliards de Fcfa) et en obligations (370 milliards).

Concernant le Togo, plusieurs émissions sont prévues. Le 19 avril des bons assimilables du Trésor pour 20 milliards, les 17 et 31 mai des OAT pour 35 milliards et les 14 et 28 juin, des OAT pour un montant de 40 milliards.

L’ensemble des informations relatives aux titres publics de l’Union sont disponibles sur le site de UMOA-Titres.