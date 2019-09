Transparence à tous les étages

Kossi Tofio, le directeur de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, a présidé mercredi la cérémonie de lancement de la mission d'évaluation du système des marchés publics suivant la méthodologie MAPS.

Un système d’évaluation des systèmes de passation des marchés publics développée par l'OCDE.

En attendant la relecture des textes qui régissent la commande publique au Togo, le gouvernement a entrepris d’évaluer à nouveau son système des marchés publics avec pour finalité de mesurer le degré de transparence et d'efficacité du système des marchés publics et d'en dégager ses forces et ses faiblesses.

Cette mission d'évaluation est financée par la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale.

‘L'implication du secteur privé et de la société civile est une preuve supplémentaire du sérieux et de la transparence qui entoure cette mission d'évaluation’, a déclaré M. Tofio.

MAPS est le seul outil qui évalue l’ensemble des systèmes de passation des marchés publics.

En montrant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, il peut soutenir des réformes plus efficaces pour améliorer les systèmes de passation. Le procédé est utilisé par de nombreux pays à travers le monde.