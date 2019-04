Un moment historique pour la place financière togolaise

Oragroup, banque panafricaine dont le siège est à Lomé, a débuté mardi sa cotation à la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières basée à Abidjan ; elle est l’institution commune aux 8 pays de l’UEMOA.

Cette cotation constitue la plus importante introduction à la BRVM depuis sa création en 1998.

Lors d’une cérémonie dans un grand hôtel de Lomé, le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a souligné le ‘moment historique pour la place financière togolaise et l’ensemble de la sous-région’.

C’est en effet un signal fort adressé à l’ensemble des acteurs économiques de notre espace communautaire, à savoir les financiers, les investisseurs institutionnels et particuliers, les banquiers, et les chefs d’entreprises.

Le Togo accueille deux grands groupes bancaires panafricains, Orabank et Ecobank, mais également, la BOAD, la BIDC et la CICARE, notamment.

Pour M. Yaya, il est possible de financer le développement des pays de l’UEMOA par les voies du marché en faisant appel à l’épargne locale pour la transformer en levier d’accélération économique et de financement du secteur privé.

Le ministre a rappelé le souhait du président Faure Gnassingbé de faire de son pays une place financière de réputation internationale. Le Plan national de développement (PND) est à la fois une feuille de route et un nouveau référentiel en matière de développement.

‘Pour y parvenir et amener la croissance du pays à 7,6 % en 2022, le Togo a besoin de banques engagées, réactives et de proximité, présentes sur la durée, et qui savent proposer les outils d’épargne et de financement qui répondent vraiment aux besoins des acteurs économiques que sont les entreprises, les particuliers, et la puissance publique’, a déclaré M. Yaya.