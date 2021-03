Un nouveau cadre de réflexion sur le traitement de la dette

Trois personnalités togolaises font leur entrée dans le premier think tank dédié aux dettes publiques africaines, baptisé ‘A new road’.

Félix Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM (Bourse d’Abidjan) et président de l'ASEA (Association des bourses africaines), Kako Nubukpo, conseiller économique du président de la Commission de l’UEMOA, et Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence du Togo.

Ce think tank a été créé à l’initiative de Nicolas Jean, membre du comité exécutif du cabinet d’avocats Gide, et de la société indépendante de conseil aux Etats Global Sovereign Advisory (GSA),

Face à la crise de la Covid-19 et à ses conséquences sanitaires et économiques, A new road s’est construit autour d’une conviction forte, celle de respecter et de renforcer la souveraineté des Etats africains.

Le think tank s’est structuré comme une entité à but non lucratif et apolitique, dont les membres partagent la certitude que des solutions innovantes émergeront d’une réflexion collective et plurielle.

Ils ont choisi de se réunir pour concevoir des propositions concrètes œuvrant à l'accès au financement des économies africaines à des conditions justes et adaptées au service de la mutation des économies, de l'industrialisation et du financement d'investissements créateurs de valeur.

Le lancement officiel aura lieu le 21 avril prochain à Abidjan.

Le think thank comprend des membres venant de différents horizons.

L’on peut citer Hubert Védreine, ancien ministre français des Affaires étrangères, Mario Pezzini, directeur du Centre de développement de l’OCDE, Najat Vallaud-Belkacem, ancien ministre, directrice de One France.

Gide est le premier cabinet d’avocats international d’origine française.

Fondé à Paris en 1920, il compte aujourd’hui 11 bureaux dans le monde. Il rassemble 500 avocats, de 35 nationalités différentes, reconnus parmi les meilleurs spécialistes de chacune des branches du droit national et international des affaires. Gide est très présent en Afrique.