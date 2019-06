Une grève plane dans les banques

Le mouvement pourrait gêner les particuliers et les entreprises

Le syndicat des employés et cadres de banques, des établissements financiers et des assurances du Togo menace de faire grève les 25, 26 et 27 juin prochains. Il exige la démission de deux dirigeants du groupe d’assurances NSIA.

Il leur est reproché l’absence de permis de travail. Autre demande, la réintégration de neuf employés licenciés ‘sans raison valable’.

‘La grève sera sèche et il n'y aura pas de service minimum. Aucun banquier, aucun assureur et aucune institution de microfinance ne sera en service, même les guichets automatiques de banques sont concernés’, a affirmé Patasse Manawezoué, le secrétaire générale de ce syndicat.

‘Et la grève sera reconductible si nous n’obtenons pas gain de cause’, a-t-il ajouté.