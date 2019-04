Vers une meilleure gestion du budget de l'Etat

Un atelier consacré à la revue qualité des programmes des différents ministères s’est ouvert mardi à Lomé.

In fine, l’objectif est d’améliorer durablement la gestion des finances publiques.

Le budget 2020 sera présenté et adopté exclusivement sous forme de programmes en remplacement du budget de moyens actuellement en vigueur et qui a fait preuve de ses limites, a indiqué Badanam Patoki, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances.

La mise en œuvre du budget programme et les réformes relatives soutiendront le Plan national de développement (PND) dont les axes stratégiques répondent à la vision du président de faire du Togo un pays attractif, transformant structurellement son économie et assurant un mieux-être à ses populations, a ajouté M. Patoki.

L’atelier du jour doit permettre aux fonctionnaires des différents ministères de se familiariser avec les bonnes pratiques et cerner les erreurs à éviter dans le découpage de chaque département en programmes et actions budgétaires ainsi que dans le cadre de performance.

Les collaborateurs des ministères sont épaulés par des experts. Il est prévu un premier débat d’orientation budgétaire au plus tard fin juin 2019.

Il facilitera l’examen et l’autorisation parlementaire du budget de l’Etat sous forme de programmes dans les délais fixés.