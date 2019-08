Arnaques aux indemnisations

Des enquêtes viennent de mettre à jour un réseau impliquant des agents de préfecture et du personnel de tribunaux. Ils délivraient de faux certificats et de fausses déclarations permettent d’obtenir des indemnisations auprès du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN).

Les complices dans la boucle pouvaient espérer toucher une commission de 5 à 10% sur les sommes reçues.

Le Haut Commissariat a vivement dénoncé ces pratiques.

Le HCRRUN a pour mission de mettre en œuvre le volet indemnisation du programme de réparation des victimes des violences politiques, élaboré par la Commission vérité justice et réconciliation (CVJR).

Le processus d’indemnisation a débuté il y a plusieurs mois.