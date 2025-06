Chaîne pénale : un maillon clé dans la lutte contre la corruption

À Lomé, une session de renforcement de capacités s’est tenue jeudi à l’intention des acteurs du secteur judiciaire, avec pour objectif central : prévenir et combattre la corruption au sein de la chaîne pénale.

Cette initiative est menée avec l’appui de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA).

La formation regroupe greffiers en chef, secrétaires de parquet, administrateurs de prison et surveillants pénitentiaires venus des Cours d’Appel de Lomé et de Kara, ainsi que de la Cour suprême du Togo. Tous sont appelés à renforcer leur engagement pour une justice plus intègre, plus éthique, et plus crédible.

« Vous êtes les piliers silencieux mais essentiels de nos juridictions et établissements pénitentiaires. Votre rôle dans la prévention, la détection et la dénonciation des pratiques corruptives est fondamental. Il ne peut y avoir de justice crédible sans un personnel intègre », a rappelé le ministre de la Justice, Professeur Nahm-Tchougli, lors de son allocution d’ouverture.

Le Garde des Sceaux a insisté sur la responsabilité de ces agents à se comporter en véritables sentinelles de la transparence, dans leurs choix quotidiens comme dans la rigueur de leurs pratiques professionnelles.

Pour sa part, le président de la HAPLUCIA, Kimelabalou Aba, a exhorté les participants à échanger sans langue de bois sur leurs expériences de terrain, à identifier les défis concrets liés à la corruption, et à s’engager personnellement pour améliorer l’éthique et la transparence dans leurs fonctions.

La chaîne pénale étant au cœur du fonctionnement judiciaire, l’initiative vise à valoriser le rôle stratégique de ces acteurs, qui manipulent au quotidien des pièces sensibles comme les preuves, les actes judiciaires ou encore les décisions de justice.