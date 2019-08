Aspects positifs et sujets de préoccupation

Le Comité contre la torture de l'ONU a examiné fin juillet le rapport du Togo sur les mesures prises pour appliquer la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les experts ont rendu leurs conclusions ce vendredi. Ils ont noté un certain nombre d’évolutions positives et fait part d’observations et de recommandations sur le fonctionnement de la justice.

Le Comité a remercié les autorités togolaises pour le dialogue constructif. Le rapport périodique élaboré par le Togo est, rappelons-le, une démarche volontaire.

Les critiques et conseils formulés par les experts doivent permettre l’amélioration du système judiciaire qui ne saurait être parfait, ni au Togo, ni ailleurs dans le monde.