Avocats : l'avenir de la profession se dessine à Lomé

La Xe conférence annuelle de l’Union panafricaine des avocats (UPA) se déroule depuis mercredi à Lomé.

En question, l’avenir de la profession et des thématiques variées comme les nouvelles technologies, les rapports avec l’administration, le respect des libertés collectives …

‘Les débats vont porter sur l’évolution de cette profession’, a indiqué Pius Kokouvi Agbétomey, le ministre de la Justice.

L’Union panafricaine des avocats est un forum auxquels adhèrent des avocats et des associations d’avocats du continent africain.

Fondée en 2002 par les dirigeants du Barreau africain et d’éminents avocats, l’organisation reflète les aspirations et les préoccupations des Africains et se propose d’en promouvoir et d’en défendre les intérêts communs.

Elle réunit les cinq associations d’avocats régionales du continent, plus de quarante-cinq associations nationales d’avocats et plus de 500 juristes.