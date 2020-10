Les détenus ont du pain sur la planche

L’Union européenne a financé l’installation à la prison de Kara (nord) l’installation d’une unité de fabrication de pain.

La production est destinée à la consommation des détenus de ce centre pénitentiaire et de ceux de Bassar, Kanté, Mango et Dapaong; plus de 4000 personnes.

Cet initiative s’inscrit dans le cadre du projet d’assistance d’urgence à la population carcérale du Togo.

L’UE et ses partenaires togolais réfléchissent aux moyens de donner du travail aux prisonniers et, si possible un petit revenu, étape nécessaire pour paver la voie à la réinsertion.