Plus juste pour tout le monde

Le programme d'appui au secteur de la justice, soutenu par l’Union européenne, affiche un bila satisfaisant.

L’objectif est d’améliorer l’accès à une justice égale pour tous.

Ce projet a notamment permis de créer des ‘maisons de justice’, l’informatisation de certaines procédures et une meilleure coopération avec les services de la police et de la gendarmerie.

‘Le niveau d’accès de la population à une justice efficace et de qualité et le cadre de lutte contre l’enrichissement illicite et la corruption ont été renforcés et améliorés au Togo grâce au programme’, estime le Garde des Sceaux, Puis Agbetomey.