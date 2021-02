Une profession mal aimée

La profession d’huissier n’a pas bonne réputation. Elle est chargée d’actes ingrats comme les saisies ou les expulsions.

L’huissier de justice est un officier public et ministériel exerçant une profession libérale réglementée. Il a seul qualité pour exécuter les décisions de justice et délivrer des actes. Il exerce également de manière concurrentielle dans des domaines aussi variés que le recouvrement amiable de créances, l’aide à la rédaction des actes sous seing privé, les consultations juridiques, l’administration d’immeubles et les ventes aux enchères publiques.

Sa mission est utile et doit être expliquée au public.

Ako Sowah, le président de la Chambre nationale, veut changer l’image de la profession.

Une démarche qui s’inscrit dans le processus global de modernisation de la justice.