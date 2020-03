15 ans de critiques, mais toujours là

Le quotidien Liberté fête ses 15 ans. Le journal, résolument hostile au pouvoir, s’est bâti une audience fidèle basé sur des titres accrocheurs et une dénonciation systématique - et souvent à outrance - du fonctionnement de l’Etat et du comportement de ses dirigeants.

Mais au fil des ans, il s’est forgé une solide réputation grâce à une réelle qualité rédactionnelle; valeur rare au Togo.

Son existence est aussi l’illustration de la liberté de la presse. La parution du quotidien n’a jamais été entravée et ses responsables ne sont pas derrière les barreaux, comme c’est le cas dans de nombreux pays de la région.

Le pouvoir est bon prince.