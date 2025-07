BB Lomé : opération séduction chez les rois du comptoir

La Brasserie BB Lomé, leader du secteur brassicole au Togo, a lancé la semaine dernière une tournée de reconnaissance dans plusieurs établissements emblématiques de la région de la Kara, située à quelque 400 kilomètres au nord de Lomé.

Cette initiative vise à renforcer les liens entre la brasserie et les acteurs locaux du secteur de la restauration et de la distribution. Elle s’est déroulée en présence de Yaoudè Balouki, présidente du Syndicat national des tenanciers de bars et restaurants pour la région, rapporte Eco & Finances dans son édition de lundi.

Filiale du Groupe Castel, la BB Lomé reste aujourd’hui la plus grande brasserie du pays, avec une forte implantation nationale et un réseau de partenaires commerciaux bien établi.

Cette tournée s’inscrit dans une dynamique de proximité avec les clients, mais aussi de valorisation des établissements partenaires.