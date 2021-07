La Rencontre des entrepreneurs francophones, organisée par le Medef, aura lieu du 24 au 26 août à Paris.

19 entrepreneurs togolais participeront à la rencontre, indique lundi L’Economiste.

La Rencontre des entrepreneurs francophones réunira entrepreneurs, représentants patronaux et personnalités institutionnelles des pays représentés sur la place de la francophonie dans les secteurs économiques et financiers, numériques, et environnementaux.