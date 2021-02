Le Togo espère commencer la campagne de vaccination contre le Coronavirus le plus tôt possible.

A cet égard, Le Messager précise que 40% des doses seront achetées par l’Etat auprès des laboratoires et 20% seront gratuits et fournis via l’incitative Covax de l’OMS.

Le prix d’une dose varie de 2 à 25 euros selon les fabricants et le type de vaccin.