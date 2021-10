Idrissa Nassa dans le secteur bancaire, Mahamadou Bonkoungou dans le bâtiment et travaux publics, Inoussa Kanazoé dans la cimenterie... Ils sont de plus en plus nombreux, les entrepreneurs venus du Burkina-Faso, à développer leurs activités au Togo.

A tel point que Focus Infos a décidé mercredi de publier un dossier sur ces nouveaux acteurs de l’économie togolaise.

