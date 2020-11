A la place où il faut

Afrique Education, en kiosque mercredi, fait l’éloge de Victoire Tomégah-Dogbé.

‘Elle a à son crédit plusieurs projets novateurs en matière de développement, de financement inclusif et de volontariat. Très expérimentée dans l'action de l'Etat, elle aura la délicate mission de gérer le coronavirus, une épidémie que le Togo a réussi à contenir et à faire reculer au point qu'elle ne représente plus une menace, et de mettre en œuvre les chantiers de la relance économique’, écrit le mensuel.

Afrique Education N°491 - novembre 2020