‘Faure Gnassingbé surprend agréablement les togolais’, titre lundi Nouvelle Opinion.

L’hebdomadaire fait référence à l’annonce de la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour les collèges et lycées d'enseignement public ainsi que la prise en charge par l’Etat des factures d’eau et d’électricité au mois d’août pour les familles les plus modestes.