Alexandre Cohen a été nommé vendredi directeur général de Canal+ Advertising, la régie publicitaire internationale du groupe CANAL.

Il avait rejoint le Togo en 2016 pour y développer la filiale locale et pour piloter le développement de nouvelles activités pour le groupe à travers le lancement de l’activité télécom de GVA (Groupe Vivendi Africa) au Gabon et au Togo, et la préparation de l’arrivée de l’offre TNT Easy TV au Togo.

Canal+ Advertising commercialise 21 chaînes panafricaines.