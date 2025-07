Manifestations de juin : les influenceurs à l’étranger pointés du doigt

Plusieurs quartiers de Lomé ont été le théâtre de manifestations fin juin, consécutives à des appels lancés par des blogueurs et influenceurs togolais basés à l’étranger. Ces derniers ont exhorté à un soulèvement populaire contre le pouvoir en place, suscitant des tensions dans la capitale.

D’après Le Médium, paru mardi, ces appels à l’insurrection ont été relayés sur les réseaux sociaux et soutenus, selon le gouvernement, par certaines organisations de la société civile « sous des prétextes fallacieux ». En réponse, les autorités ont affirmé avoir pris leurs responsabilités pour « contenir ces velléités contestataires » et « préserver l’ordre public ».

Dans ce contexte, le Réseau panafricain des observateurs et défenseurs des droits de l’homme a publié une déclaration dans laquelle il exprime son inquiétude face à l’escalade de la violence. L’organisation panafricaine appelle à la retenue de toutes les parties et insiste sur « la nécessité de préserver la paix et les institutions républicaines ».

Elle invite les acteurs politiques et les leaders d’opinion à privilégier le dialogue plutôt que les discours de haine diffusés en ligne, et rappelle que « l’exercice des droits doit se faire dans un cadre légal et pacifique ».

Les autorités judiciaires ont entre-temps annoncé l’ouverture d’enquêtes pour identifier les auteurs des troubles et d’éventuels soutiens internes ou externes. Le gouvernement assure également que le calme est revenu dans l’ensemble des zones affectées et que les examens scolaires et activités administratives se déroulent normalement.