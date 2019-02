Assurance tout risque

Le Togo a décidé d’adhérer à l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. rapporte vendredi L’Eveil de la Nation.

Cette organisation multilatérale offre des produits d’assurance contre les risques d’investissements et commerciaux. Depuis sa création en 2001, l’ACA a soutenu des investissements d’une valeur de 35 milliards de dollars dans ses Etats membres, et continue de travailler à la pleine réalisation de ses deux mandats qui sont : la promotion des échanges commerciaux et des investissements directs étrangers sur le continent.