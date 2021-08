Le Groupe industriel panafricain Eranove, acteur majeur de la gestion de services publics et la production d’électricité et d’eau potable en Afrique, a salué son augmentation de capital souscrite par la nouvelle société ECP Power & Water Holding, portée par son actionnaire historique Emerging Capital Partners (ECP), A.P. Moller Capital, gestionnaire de fonds spécialisé dans le secteur des infrastructures et les marchés en développement, DEG et IFU, institutions allemande et danoise de financement du développement dédiées au secteur privé dans les pays en développement.

L’Economiste évoque mardi cette consolidation.

Eranove est présent au Togo avec une centrale thermique inaugurée récemment.