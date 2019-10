Le niveau général des prix à la consommation a connu une baisse de 0,6% en septembre, indique Le Médium paru mardi.

Selon l'INSEED, cette baisse est due à la diminution des indices des fonctions de consommation ‘Produits alimentaires et boissons non alcoolisées’ (-2,2%) ; ‘Communication’ (-0,4%) et ‘Biens et services divers’ (-0,3%).

En août, le recul avait été de 1,6%.