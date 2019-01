En Afrique de l'Ouest, on ne dit pas ‘être gros’, on dit ‘être en forme’. La corpulence féminine est à la fois canon de beauté et signe extérieur de richesse, rappelle L’Union paru mardi.

Quand les Européennes combattent leurs rondeurs à coup de liposuccions, certaines Africaines se gavent de produits destinés à engraisser le bétail, notamment à base de cortisone ou de psychotrope, précise le journal.