Toujours porté à faire valoir sa position de hub sous régional, le Port autonome de Lomé (PAL) veut désormais jouer sur les coûts de ses services, indique L’Union paru mardi.

Sa position idéale de "couloir équidistant" qui dessert les pays de l'hinterland (Burkina Faso, Mali et Niger) ne suffit pas. Dakar et les voisins immédiats de Tema, Cotonou et Abidjan risquent de faire du tort à ses ambitions, estime le journal.

Le PAL veut donc jouer sur le coût des services.