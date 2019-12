Déjà 12 candidats et ce n'est pas fini

A ce rythme et d’ici la fin du délai réglementaire, le nombre des candidatures à la prochaine élection présidentielle devrait battre tous les records, indique Mercredi Focus Infos.

A un peu plus de deux mois du scrutin, ils sont déjà 12 postulants à s’être déclarés. Et la liste n’est sans doute pas définitivement close, avec l’attendue décision du président sortant Faure Gnassingbé de se lancer dans la course, souligne le bimensuel.

