La mode du tatouage fait fureur au Togo, comme partout ailleurs dans le monde. Hara Kiri, paru vendredi, a rencontré un tatoueur de Lomé qui explique son métier et détaille les demandes des clients.

Des demandes parfois étonnantes.

De plus en plus de femmes expriment le souhait d’avoir un tatouage sur les parties du corps les plus intimes.