Le Togo va organiser le 30 juin prochain des élections locales ; les premières depuis 30 ans. Focus Infos revient mercredi sur les grandes lignes de la loi sur la décentralisation et pose les enjeux d’une consultation dont l’opinion semble attendre beaucoup.

Et pour cause. Les collectivités disposeront d’une large autonomie financière et pratiqueront une démocratie locale au plus près des attentes de la population.