Rédiger un testament, le laisser aux bons soins d ́une personne de confiance, s 'avère primordial pour clarifier et légitimer la gestion et le partage post mortem des droits et des devoirs entre les légataires. C’est une évidence rappelée vendredi par L’Union.

Mais de nombreux Togolais oublient d’effectuer ces démarches. Les héritiers se livrent alors une guerre qui peut être dévastatrice pour la famille.