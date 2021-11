Au final, la facture sera beaucoup plus élevée

Le coût provisoire de la vaccination est de plus de 24 milliards de Fcfa, indique vendredi L’Union. Ce montant comprend l’acquisition de vaccins (une partie est offerte via l’initiative Covax) et la logistique avec le déploiement de centres de vaccination à travers tout le pays.

A ce jour, plus d’un million de Togolais ont reçu une ou deux doses.