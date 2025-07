Décès de Sam Djobo, patron de presse et figure du journalisme togolais

Le monde des médias togolais est en deuil. Sam Djobo, directeur du journal L’Éveil de la Nation, est décédé il y a quelques jours, a annoncé le journal Warra dans sa parution de ce mercredi.

Journaliste engagé et patron de presse respecté, Sam Djobo était connu pour son dynamisme, son intégrité professionnelle et sa passion pour l'information de qualité. À la tête de L’Éveil de la Nation, il a su imposer une ligne éditoriale rigoureuse et indépendante, faisant de sa publication l’une des voix crédibles de la presse nationale.

Un mentor pour toute une génération

Au-delà de ses fonctions, Sam Djobo était perçu comme une véritable icône par la jeune génération de journalistes. Son parcours, marqué par le courage et l’exigence, a inspiré de nombreux professionnels des médias. Il laisse derrière lui un vide immense, mais aussi un héritage précieux pour la profession.