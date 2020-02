De nombreux Togolais n’ont pas apprécié les candidatures multiples dans les rangs de l’opposition. Et les résultats sont là pour le démontrer, estime mardi Waraa.

Jean-Pierre Fabre termine l’aventure avec un peu plus de 4% et Agbéyomé Kodjo avec 18,37% et les autres prétendants affichent des scores marginaux.

Même si on additionne les suffrage de toute l’opposition, on arrive péniblement à 28%.

Le désaveu est donc général à l’égard des opposants.