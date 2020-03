Vingt-cinq ans après l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing – une feuille de route pour favoriser l’égalité des sexes – le moment est venu de faire le point sur les progrès accomplis et de combler les lacunes qui subsistent en prenant des mesures audacieuses et décisives.

Comme le souligne Togo Matin paru vendredi, Tchabinandi Kolani-Yentchare, la ministre de la Promotion des femmes, se bat chaque jour pour parvenir à une véritable égalité.

Le 8 mars, Journée internationale des femmes, donne un éclairage particulier à cette question.