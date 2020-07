Entre 2013 et 2018, plus de 73.000 emplois durables et 150.000 emplois temporaires ont été créés grâce aux différents programmes de soutien lancés par le gouvernement, indique Le Libéral paru mercredi.

Face aux bons résultats, les pouvoirs publics veulent renforcer cette politique d’accompagnement avec de nouveaux instruments initiés par le FNFI, l’ANADEB ou d’autres outils.